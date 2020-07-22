Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке

"Детектив с захватом заложников на Украине благополучно завершен: явно тяжеловооруженный захватчик заложников в течение многих часов удерживал несколько людей в автобусе. Затем полиции удалось захватить преступника... Незадолго до штурма автобуса полицейскими... украинский президент Владимир Зеленский, в самом деле, выполнил безумную просьбу удерживающего заложников. В Facebook он призвал посмотреть весьма шокирующий фильм "Земляне", однако немедленно стер видео после освобождения заложников", - сообщает баварская газета Merkur.
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.