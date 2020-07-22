Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке

Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал в Facebook всех посмотреть фильм "Земляне", посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. После того как мужчину задержали, президент удалил пост в Facebook.

"Детектив с захватом заложников на Украине благополучно завершен: явно тяжеловооруженный захватчик заложников в течение многих часов удерживал несколько людей в автобусе. Затем полиции удалось захватить преступника... Незадолго до штурма автобуса полицейскими... украинский президент Владимир Зеленский, в самом деле, выполнил безумную просьбу удерживающего заложников. В Facebook он призвал посмотреть весьма шокирующий фильм "Земляне", однако немедленно стер видео после освобождения заложников", - сообщает баварская газета Merkur .

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБ Украины квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, всех 13 заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.