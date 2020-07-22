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Абхазия готова к поэтапному снятию ограничений на границе с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к российскому правительству с инициативой поэтапного снятия ограничений на абхазо-российской границе, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T00:15
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коронавирус covid-19, россия, аслан бжания, абхазия, в мире

Абхазия готова к поэтапному снятию ограничений на границе с Россией

00:15 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАбхазия
Абхазия
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 22 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к российскому правительству с инициативой поэтапного снятия ограничений на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба кабмина республики.
"Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона", - говорится в сообщении.
Абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время, однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной, отмечают в пресс-службе.
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Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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