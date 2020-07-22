Абхазия готова к поэтапному снятию ограничений на границе с Россией

"Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона", - говорится в сообщении.