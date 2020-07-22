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https://ria.ru/20200722/1574638332.html
Как подготовиться к полному параду планет и чего от него ждать
В июле Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун соберутся в одной полусфере неба — это называется полный парад планет. Правда, увидеть их все разом РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:41
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физика, астрофизика, космос, космос - риа наука, институт космических исследований

Как подготовиться к полному параду планет и чего от него ждать

08:00 22.07.2020 (обновлено: 10:41 22.07.2020)
40311
© Solar System ScopeПарад планет 22 июля 2020 года
Парад планет 22 июля 2020 года
© Solar System Scope
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В июле Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун соберутся в одной полусфере неба — это называется полный парад планет. Правда, увидеть их все разом можно только на юге России и в телескоп. Почему некоторые опасаются этого астрономического феномена и какую роль он сыграл в космических исследованиях — в материале РИА Новости.

Сплошная видимость

Парад планет — не такая уж редкость, особенно неполный, с четырьмя и менее планетами. Такой же, как сейчас, случается раз в двадцать лет.
Нередко думают, что во время парада планеты выстраиваются точно по одной линии с Землей. Это не так. Даже во время самых тесных "парадов" они располагаются в широком секторе Солнечной системы. Поэтому речь идет лишь о том, что планеты видны по одну сторону от Солнца примерно в одном квадранте (сектор 90 градусов). В сущности, это просто геометрический эффект.
Говорят еще, что парад планет влияет на Землю, на ее ядро — за счет того, что усиливается гравитация.
"Это абсолютная неправда. Дело в том, что воздействие сразу всех планет на нас слабее, чем одного Юпитера, — настолько они меньше и далеко. А влияние Юпитера гораздо слабее, чем Луны. Приливы-то мы видим каждый день, они то больше, то меньше, поскольку спутник располагается с разных сторон. Думаю, подобные заявления — просто попытка притянуть к этому событию нечто ужасающее", — комментирует РИА Новости Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН.
Воздействие на Солнце тоже пренебрежимо мало. Причем Венера влияет больше, чем Сатурн, и уступает только Юпитеру. Она меньше, но существенно ближе к нашей звезде.
© StellariumРасположение планет на утреннем небе Земли 27 июля 2020 года
Расположение планет на утреннем небе Земли 27 июля 2020 года
© Stellarium
Расположение планет на утреннем небе Земли 27 июля 2020 года
© Олег УгольниковРасположение планет в Солнечной системе в тот же день, 27 июля. Видно, что они занимают достаточно широкий сектор, о выстраивании в линию речи не идет
Расположение планет в Солнечной системе 27 июля 2020 года
© Олег Угольников
Расположение планет в Солнечной системе в тот же день, 27 июля. Видно, что они занимают достаточно широкий сектор, о выстраивании в линию речи не идет

Как весь мир ждал катастрофу

По всей видимости, источник страшилок — работы британского астрофизика Джона Гриббина. В 1973 году он опубликовал в Nature статью о связи великого выстраивания планет, которое происходит раз в 179 лет, с изменением климата. О солнечном ветре тогда уже знали. Гриббин предположил, что приливная сила повышает активность Солнца, что, в свою очередь, влияет на земную атмосферу.
Спустя год в совместной со Стивеном Плейджманом книге "Эффект Юпитера" он предсказал катастрофы из-за великого парада планет, который ожидался в 1982 году. По его мнению, все обернется сильным землетрясением в США из-за активизации разлома Сан-Андреас.
В научной среде к этому отнеслись со скепсисом. Парад планет интересовал астрономов совершенно с другой точки зрения. Они задумали отправить космический аппарат в "Большой тур". Вот что об этом писали в 1970 году в советском журнале "Земля и Вселенная".
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"Следующее восьмое десятилетие предоставляет совершенно исключительные возможности для запуска автоматических станций в сторону дальних планет Солнечной системы — Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона. Взаимное расположение этих планет будет благоприятным для того, чтобы одна межпланетная станция могла последовательно пройти около нескольких планет, используя их притяжение для так называемого пертурбационного маневра, который не только направит станцию к следующей планете, почти не требуя расхода топлива, но и сократит время полета".
В 1977 году запустили аппарат "Вояджер-2", который в 1979-м прошел вблизи Юпитера, в 1981 году — вблизи Сатурна, в 1986-м достиг Урана, а в 1989 году — Нептуна. Сейчас он на окраине Солнечной системы в межзвездном пространстве.
"При запуске "Большого тура" речь шла о планетах-гигантах, которые располагались в узком секторе. Этим и воспользовались "Вояджеры", чтобы посетить в рамках одной миссии окрестности четырех больших планет. Пролетая мимо одной, они ускорялись в ее гравитационном поле и направлялись к следующей. Главным образом это делалось ради Урана и Нептуна. Сейчас они существенно дальше друг от друга на небе, чем тогда. Но и миссий одновременно к нескольким планетам сейчас нет", — поясняет Угольников.
В 1982-м выстроились девять планет, причем газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также маленький Плутон, который тогда еще считался планетой, сошлись под углом 65 градусов по отношению к центру Солнца. Это продолжалось два года. К тому времени Гриббин уже отказался от своих теорий. Его книга стала бестселлером, но ни одно предсказание Гриббина, разумеется, не сбылось.
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Хвост кометы

На нынешнем параде можно сразу увидеть все планеты, большинство — невооруженным глазом. Кстати, Земля тоже в нем участвует. С 22 июля над горизонтом появится еще и Меркурий, но заметить его удастся только на юге.
"Планеты выстроились в достаточно широком секторе. Если под утро посмотрим на небо, они будут над горизонтом, Солнце под ним. Сфотографировать все планеты разом получится только на юге в хорошую погоду с камерой всего неба, иначе не поместятся. Близко друг с другом лишь Юпитер и Сатурн", — отмечает Олег Угольников.
Сейчас везде, где нет полярного дня, белых ночей, в небе — парад планет. Чтобы увидеть Уран и Нептун, понадобится телескоп. Он поможет разглядеть заодно и яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE).
© Фото : Олег Угольников

Парад планет: на утреннем небе видны сразу три планеты. Съемка начала июля 2020 года

Три планеты в начале июля 2020 года. Парад планет
1 из 5

Парад планет: на утреннем небе видны сразу три планеты. Съемка начала июля 2020 года

© Фото : Олег Угольников
© Филипп Романов

Раннее утро 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края. Все семь планет были видны на небе одномоментно. Меркурий только взошёл над горизонтом в утренней заре. Венера уже высоко. Все фото сделаны на камеру Canon EOS 60D

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края
2 из 5

Раннее утро 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края. Все семь планет были видны на небе одномоментно. Меркурий только взошёл над горизонтом в утренней заре. Венера уже высоко. Все фото сделаны на камеру Canon EOS 60D

© Филипп Романов
© Филипп Романов

Сатурн и Юпитер низко над горизонтом, незадолго до их захода за горизонт

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края
3 из 5

Сатурн и Юпитер низко над горизонтом, незадолго до их захода за горизонт

© Филипп Романов
© Филипп Романов

Марс высоко над горизонтом, Уран и Нептун, как обычно, не видны невооружённым глазом, но на фотографиях с длительными выдержками они зафиксировались.

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края
4 из 5

Марс высоко над горизонтом, Уран и Нептун, как обычно, не видны невооружённым глазом, но на фотографиях с длительными выдержками они зафиксировались.

© Филипп Романов
© Филипп Романов

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края
5 из 5

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края

© Филипп Романов
1 из 5

Парад планет: на утреннем небе видны сразу три планеты. Съемка начала июля 2020 года

© Фото : Олег Угольников
2 из 5

Раннее утро 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края. Все семь планет были видны на небе одномоментно. Меркурий только взошёл над горизонтом в утренней заре. Венера уже высоко. Все фото сделаны на камеру Canon EOS 60D

© Филипп Романов
3 из 5

Сатурн и Юпитер низко над горизонтом, незадолго до их захода за горизонт

© Филипп Романов
4 из 5

Марс высоко над горизонтом, Уран и Нептун, как обычно, не видны невооружённым глазом, но на фотографиях с длительными выдержками они зафиксировались.

© Филипп Романов
5 из 5

Парад планет 22 июля 2020 года, пос. Южно-Морской Приморского края

© Филипп Романов
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