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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:46
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий рязанский, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, общество

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

23:46 21.07.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой Союза пенсионеров РоссииПредседатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский
© Фото предоставлено пресс-службой Союза пенсионеров России
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
"Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали", - сказал Рязанский РИА Новости во вторник.
По его словам, "без правительства это не решить".
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