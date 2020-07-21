https://ria.ru/20200721/1574681767.html
Эксперт: для Зеленского переговоры с террористом легче, чем с ДНР и ЛНР
Президенту Украины Владимиру Зеленского было легче пойти на переговоры с захватившим заложников в Луцке, чем c представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:13
2020-07-21T23:14
вооруженный конфликт на востоке украины
захват заложников в луцке
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
богдан безпалько
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
киев
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https://ria.ru/20200721/1574678504.html
https://ria.ru/20200721/1574654751.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженный конфликт на востоке украины, захват заложников в луцке, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, богдан безпалько, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, киев, в мире
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Президенту Украины Владимиру Зеленского
было легче пойти на переговоры с захватившим заложников в Луцке, чем c представителями самопровозглашенных ДНР
и ЛНР
, считает российский эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
.
Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал в Facebook всех посмотреть фильм "Земляне", посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. После того как мужчину задержали, президент удалил пост в Facebook. При этом Киев
уже больше пяти лет проводит военную операцию в Донбассе
против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Власти Украины называют ополченцев террористами. На прямые переговоры с Донбассом Киев не идет.
В беседе с РИА Новости Безпалько отметил, что Зеленский лично вел переговоры с террористом и даже выполнил его требования, при этом на прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев не идет.
"В любом случае удовлетворить требование террориста призвать смотреть фильм "Земляне" 2005 года несравнимо легче, чем пойти на прямой диалог с Донбассом и удовлетворить пожелания жителей Донбасса об автономии, об амнистии, о придании статуса русскому языку. Поэтому Зеленский и пошел на этот шаг, тем более что ролик можно удалить", - сказал Безпалько.
По его предположению, если бы требование было более абсурдным, украинский президент выполнять его не стал бы. "Зеленский напомнил о себе, да еще в позитивном ключе", - подчеркнул эксперт.
"Разместить ролик несравнимо легче, чем решать проблему Донбасса, которую придется решать десятилетиями... Фильм (который призвал всех смотреть Зеленский по требованию захватившего заложников) поучительный, но жаль, что о животных заботятся, а о людях, которые живут в Донбассе, нет. Их, видимо, считают хуже животных", - резюмировал политолог.