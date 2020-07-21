Помпео объявил о награде за информацию о председателе ВС Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса.
"Сегодня я объявляю награду в рамках программы борьбы с транснациональной организованной преступностью в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора гражданину Венесуэлы Майкелу Хосе Морено Пересу", - говорится в его заявлении, распространенном во вторник госдепартаментом.
Помпео там же объявил о внесении судьи и его супруги в один из санкционных списков за его "причастность к существенной коррупции". По словам главы госдепартамента, Перес "лично получал взятки деньгами или собственностью и влиял на решение по гражданским и уголовным делам".
В марте суд Южного округа штата Флорида выдвинул в адрес Переса обвинения в отмывании денег. Перес уже был внесен в санкционные списки в 2017 году в связи с ситуацией в Венесуэле.