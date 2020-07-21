Помпео объявил о награде за информацию о председателе ВС Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госсекретарь Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса.

"Сегодня я объявляю награду в рамках программы борьбы с транснациональной организованной преступностью в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора гражданину Венесуэлы Майкелу Хосе Морено Пересу", - говорится в его заявлении, распространенном во вторник госдепартаментом.

Помпео там же объявил о внесении судьи и его супруги в один из санкционных списков за его "причастность к существенной коррупции". По словам главы госдепартамента, Перес "лично получал взятки деньгами или собственностью и влиял на решение по гражданским и уголовным делам".