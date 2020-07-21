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Помпео объявил о награде за информацию о председателе ВС Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:05
майк помпео
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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майк помпео, венесуэла, сша, в мире

Помпео объявил о награде за информацию о председателе ВС Венесуэлы

23:05 21.07.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объявил во вторник о награде в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса.
"Сегодня я объявляю награду в рамках программы борьбы с транснациональной организованной преступностью в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора гражданину Венесуэлы Майкелу Хосе Морено Пересу", - говорится в его заявлении, распространенном во вторник госдепартаментом.
Помпео там же объявил о внесении судьи и его супруги в один из санкционных списков за его "причастность к существенной коррупции". По словам главы госдепартамента, Перес "лично получал взятки деньгами или собственностью и влиял на решение по гражданским и уголовным делам".
В марте суд Южного округа штата Флорида выдвинул в адрес Переса обвинения в отмывании денег. Перес уже был внесен в санкционные списки в 2017 году в связи с ситуацией в Венесуэле.
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Майк ПомпеоВенесуэлаСШАВ мире
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