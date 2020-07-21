Аваков назвал захватившего заложников в Луцке неуравновешенным человеком

"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков в ходе трансляции на телеканале ZIK.

В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил на брифинге, что захватчик "вел себя напряженно", был в нервном состоянии. "Но все ближе к концу он понимал, что мы выполняем наши обязанности, соответственно, фрагменты переговоров, некоторые психологические факторы сделали свое дело", - заявил он.