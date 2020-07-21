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Аваков назвал захватившего заложников в Луцке неуравновешенным человеком
Захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:43
захват заложников в луцке
ситуация на украине
арсен аваков
владимир зеленский
мвд украины
украина
в мире
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Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Спецназовцы штурмом взяли захватившего заложников в Луцке. Они положили его на землю и заломили руки. После этого из автобуса начали выходить заложники.
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире

Аваков назвал захватившего заложников в Луцке неуравновешенным человеком

22:40 21.07.2020 (обновлено: 22:43 21.07.2020)
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© REUTERS / Mykola MartyniukЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© REUTERS / Mykola Martyniuk
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБ Украины квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков в ходе трансляции на телеканале ZIK.
В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил на брифинге, что захватчик "вел себя напряженно", был в нервном состоянии. "Но все ближе к концу он понимал, что мы выполняем наши обязанности, соответственно, фрагменты переговоров, некоторые психологические факторы сделали свое дело", - заявил он.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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