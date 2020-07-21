Аваков назвал захватившего заложников в Луцке неуравновешенным человеком

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБ Украины квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы", - отметил Аваков в ходе трансляции на телеканале ZIK.
В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил на брифинге, что захватчик "вел себя напряженно", был в нервном состоянии. "Но все ближе к концу он понимал, что мы выполняем наши обязанности, соответственно, фрагменты переговоров, некоторые психологические факторы сделали свое дело", - заявил он.