Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБУ квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой требовал, в частности, чтобы Зеленский записал видеообращение в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
"Вы знаете, что у злоумышленника было требование, чтобы президент и другие лица опубликовали определенные посты. Президентом лично было принято решение выйти на связь с этим злоумышленником. У него прошел телефонный разговор, в котором президент говорил, может, минут 15. В итоге президент уговорил его выпустить трех людей. Это были пожилая женщина, беременная и 15-летний парень. Только после этого президент решил опубликовать видео, которое вы видели, чтобы отпустить остальных заложников. Была выполнена договоренность, все прошло хорошо", - сказал Тимошенко во время брифинга после задержания злоумышленника. Трансляцию вел телеканал NewsOne.