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Захватившему заложников в Луцке проведут психиатрическую экспертизу
Мужчине, который держал заложников в автобусе в центре Луцка, проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:44
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
владимир зеленский
мвд украины
украина
в мире
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Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Спецназовцы штурмом взяли захватившего заложников в Луцке. Они положили его на землю и заломили руки. После этого из автобуса начали выходить заложники.
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире

Захватившему заложников в Луцке проведут психиатрическую экспертизу

22:31 21.07.2020 (обновлено: 22:44 21.07.2020)
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КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Мужчине, который держал заложников в автобусе в центре Луцка, проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБ Украины квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе. Мужчина был задержан. Зеленский затем свое видеообращение удалил.
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"Дальше его ждёт судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения", - сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne.
Он добавил, что мужчине проведут психиатрическую экспертизу.
"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена", - сказал Геращенко.
Ранее замглавы МВД Украины сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представившись правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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