Захватившему заложников в Луцке проведут психиатрическую экспертизу

Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке

Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке

Он добавил, что мужчине проведут психиатрическую экспертизу.

"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена", - сказал Геращенко.