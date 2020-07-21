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Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:30
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
арсен аваков
служба безопасности украины
владимир зеленский
мвд украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке

22:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
Захвативший во вторник автобус в Луцке с 20 пассажирами выдвинул ряд требований, в том числе он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Зеленский выполнил это требование, разместив в своем Facebook короткое видеообращение с призывом посмотреть фильм. После задержания злоумышленника видео было удалено.
"Хочу поблагодарить президента, который принял решение, которое привело к тому, что люди живы и террорист в наручниках. Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо... устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того", - сказал Аваков на брифинге в эфире телеканала NewsOne после задержания мужчины.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Полиция возбудила дело по статье "захват заложников", а СБУ возбудила дело по статье "теракт".
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоАрсен АваковСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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