МВД Украины объяснило взрыв во время задержания террориста в Луцке

"Последний взрыв - это был инженерный взрыв. Это было, так сказать, отвлечение внимания, это была плановая ситуация", - заявил Аваков в ходе брифинга, который транслировал телеканал Newsone.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. В области был введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.