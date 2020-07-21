Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, а при себе у него была взрывчатка и оружие. В области ввели оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал глава государства в своем Telegram во вторник.