https://ria.ru/20200721/1574679995.html
Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:24
2020-07-21T22:41
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
владимир зеленский
мвд украины
украина
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране".
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, а при себе у него была взрывчатка и оружие. В области ввели оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.
"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически - за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека - важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал глава государства в своем Telegram во вторник.
Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников, и призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Соответствующее короткое видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. После задержания видео с участием Зеленского было удалено.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко
сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
Полиция возбудила дело по статье "захват заложников", а Служба безопасности Украины - по статье "теракт".