https://ria.ru/20200721/1574679855.html
В Харькове задержали сообщника мужчины, захватившего заложников в Луцке
Сообщники были у мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:21
2020-07-21T22:21
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
харьков
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574678504.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, харьков, в мире