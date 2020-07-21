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В Харькове задержали сообщника мужчины, захватившего заложников в Луцке
Сообщники были у мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:21
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
харьков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, харьков, в мире

В Харькове задержали сообщника мужчины, захватившего заложников в Луцке

22:21 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Сообщники были у мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
"Готовился (к преступлению – ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны", - сказал Баранецкий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков на брифинге сообщил, что один из сообщников Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты. "Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее", - добавил глава МВД.
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