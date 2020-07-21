https://ria.ru/20200721/1574678685.html
Захватчик заложников в Луцке задержан
Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, следует из трансляции, которую во вторник ведут украинские каналы. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:00
2020-07-21T22:55
захват заложников в луцке
ситуация на украине
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Спецназовцы штурмом взяли захватившего заложников в Луцке. Они положили его на землю и заломили руки. После этого из автобуса начали выходить заложники.
2020-07-21T22:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, в мире