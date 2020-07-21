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Захватчик заложников в Луцке задержан
Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, следует из трансляции, которую во вторник ведут украинские каналы. РИА Новости, 21.07.2020
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захват заложников в луцке
ситуация на украине
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Спецназовцы штурмом взяли захватившего заложников в Луцке. Они положили его на землю и заломили руки. После этого из автобуса начали выходить заложники.
2020-07-21T22:00
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РИА Новости
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, в мире

Захватчик заложников в Луцке задержан

22:00 21.07.2020 (обновлено: 22:55 21.07.2020)
10462
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, следует из трансляции, которую во вторник ведут украинские каналы.
Из трансляции следует, что мужчина вышел из автобуса, к нему сразу подбежали несколько спецназовцев и положили его на землю недалеко от автобуса. После этого несколько силовиков заломили ему руки и прижали к земле. После этого из автобуса начали выходить заложники.
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