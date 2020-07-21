Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574678504.html
Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист
Президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего Facebook видеообращение, на котором выполнил требование захватившего заложников в Луцке и призвал всех... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:03
антон геращенко
арсен аваков
мвд украины
украина
захват заложников в луцке
ситуация на украине
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574678223_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1e05c399bd5ba2ac1e246eca35a257e1.jpg
https://ria.ru/20200721/1574678136.html
5
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видеобращение Зеленского и кадры трех освобожденных заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке, записав видеообращение, в котором призывает всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Трех заложников удалось освободить.
2020-07-21T21:58
true
PT0M17S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574678223_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1e05c399bd5ba2ac1e246eca35a257e1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574678223_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_13ff5c32d5aeada26ed9e9175100685b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574678223_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_357cce36faf4deab4d5d05dce488c521.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон геращенко, арсен аваков, мвд украины, украина, захват заложников в луцке, ситуация на украине, владимир зеленский, в мире

Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист

21:58 21.07.2020 (обновлено: 22:03 21.07.2020)
5963
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего Facebook видеообращение, на котором выполнил требование захватившего заложников в Луцке и призвал всех посмотреть фильм "Земляне".
Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Соответствующее короткое видеообращение он опубликовал на своей странице в cоцсети.
В данный момент на странице главы украинского государства соответствующая видеозапись удалена. Последнее сообщение опубликовано 10 часов назад.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. В области был введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма. Спустя почти 12 часов злоумышленник отпустил заложников, он задержан.
Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, все заложники целы. Полицейские продолжают поиски второго взрывного устройства.
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
Вчера, 21:48
Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке
10602175
Обсудить 5
Антон ГеращенкоАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаЗахват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Кадры штурма и освобождение заложников из захваченного автобуса в Луцке
Захватчик заложников в Луцке задержан
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Захват заложников в Луцке
Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил Аваков
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Харькове задержали сообщника мужчины, захватившего заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке
МВД Украины объяснило взрыв во время задержания террориста в Луцке
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Евросоюз считает опасными угрозы военного вмешательства в Ливии
Яхты в порту Афин
В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния