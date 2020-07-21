Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего Facebook видеообращение, на котором выполнил требование захватившего заложников в Луцке и призвал всех посмотреть фильм "Земляне".
Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Соответствующее короткое видеообращение он опубликовал на своей странице в cоцсети.
В данный момент на странице главы украинского государства соответствующая видеозапись удалена. Последнее сообщение опубликовано 10 часов назад.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. В области был введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма. Спустя почти 12 часов злоумышленник отпустил заложников, он задержан.
Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, все заложники целы. Полицейские продолжают поиски второго взрывного устройства.