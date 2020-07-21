Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист

Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Соответствующее короткое видеообращение он опубликовал на своей странице в cоцсети.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. В области был введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.