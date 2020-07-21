Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке

Сотрудники полиции во время силовой операции в Луцке

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал всех посмотреть фильм "Земляне".

"По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путем переговоров, ни силовым путем. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования", - сказал Гончаров.

"Но это уже проблема политическая, а не украинских спецслужб, которые не смогли решить проблему", - добавил он.