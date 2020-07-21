Ветеран "Альфы" оценил действия украинских спецслужб в Луцке

Согласен. Но есть одно но: репутационный ущерб, ибо если Президент страны выполняет требование (пусть и безобидное на первый взгляд требование) террориста-одиночки, это почти наверняка толкнёт других неадекватов на повторение. Вспомните переговоры Черномырдина с Басаевым - и через некоторое время Салман Радуев захватил Первомайское.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал всех посмотреть фильм "Земляне".
"По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путем переговоров, ни силовым путем. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования", - сказал Гончаров.
"Но это уже проблема политическая, а не украинских спецслужб, которые не смогли решить проблему", - добавил он.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. В частности, он требовал, чтобы Зеленский призвал граждан посмотреть фильм "Земляне".
Согласен. Но есть одно но: репутационный ущерб, ибо если Президент страны выполняет требование (пусть и безобидное на первый взгляд требование) террориста-одиночки, это почти наверняка толкнёт других неадекватов на повторение. Вспомните переговоры Черномырдина с Басаевым - и через некоторое время Салман Радуев захватил Первомайское.
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