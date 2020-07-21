https://ria.ru/20200721/1574678070.html
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:42
2020-07-21T23:09
мвд украины
захват заложников в луцке
ситуация на украине
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574677609.html
https://ria.ru/20200721/1574678136.html
Охотник 911
в Москве бы прикатили самую большую пушку, которую смогли бы найти в округе , всунули бы ее в автобус и сразу бы жахнули
65
Boris
Ну, и слава Богу, что всё обошлось.
35
12
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд украины, захват заложников в луцке, ситуация на украине, в мире
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости.
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала ZIK
.
"Подъехал БМП. Что там происходит сейчас в автобусе, достаточно сложно судить, скольким людям удалось выйти до того момента, как прозвучал взрыв. Взрыв прозвучал где-то вне автобуса", — сообщила корреспондент.
До того как из автобуса начали выходить люди, из него появился сам террорист. К нему сразу подбежали несколько спецназовцев, положили на землю и заломили руки.
Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что все заложники целы. Также он подчеркнул, что взрыв был технический, для отвлечения внимания.
В СБУ уточнили, что в автобусе находились 13 человек.
Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что мужчина пройдет психиатрическую экспертизу, которую всегда проводят в подобных случаях.
Захват заложников в Луцке
Утром 21 июля мужчина захватил автобус с людьми в центре Луцка. Отмечалось, что у него при себе были взрывчатка и оружие. В действие ввели план "Заложник".
Геращенко
сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.
Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ
квалифицировала действия как теракт.