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Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:09
мвд украины
захват заложников в луцке
ситуация на украине
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574678136.html
в Москве бы прикатили самую большую пушку, которую смогли бы найти в округе , всунули бы ее в автобус и сразу бы жахнули
65
Ну, и слава Богу, что всё обошлось.
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12
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669700_22:0:2175:1211_1400x0_80_0_0_235403f6683847e0adbbe246f934d6ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд украины, захват заложников в луцке, ситуация на украине, в мире

Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников

21:42 21.07.2020 (обновлено: 23:09 21.07.2020)
22113
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала ZIK.
"Подъехал БМП. Что там происходит сейчас в автобусе, достаточно сложно судить, скольким людям удалось выйти до того момента, как прозвучал взрыв. Взрыв прозвучал где-то вне автобуса", — сообщила корреспондент.
До того как из автобуса начали выходить люди, из него появился сам террорист. К нему сразу подбежали несколько спецназовцев, положили на землю и заломили руки.
Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что все заложники целы. Также он подчеркнул, что взрыв был технический, для отвлечения внимания.
В СБУ уточнили, что в автобусе находились 13 человек.
Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что мужчина пройдет психиатрическую экспертизу, которую всегда проводят в подобных случаях.
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Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил автобус с людьми в центре Луцка. Отмечалось, что у него при себе были взрывчатка и оружие. В действие ввели план "Заложник".
Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.
Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ квалифицировала действия как теракт.
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МВД УкраиныЗахват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВ мире
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в Москве бы прикатили самую большую пушку, которую смогли бы найти в округе , всунули бы ее в автобус и сразу бы жахнули
22 июля, 00:32
Охотник 911
35400125
Ну, и слава Богу, что всё обошлось.
21 июля, 21:43
BBoris
14001506
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