Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала ZIK

"Подъехал БМП. Что там происходит сейчас в автобусе, достаточно сложно судить, скольким людям удалось выйти до того момента, как прозвучал взрыв. Взрыв прозвучал где-то вне автобуса", — сообщила корреспондент.

До того как из автобуса начали выходить люди, из него появился сам террорист. К нему сразу подбежали несколько спецназовцев, положили на землю и заломили руки.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что все заложники целы. Также он подчеркнул, что взрыв был технический, для отвлечения внимания.

В СБУ уточнили, что в автобусе находились 13 человек.

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что мужчина пройдет психиатрическую экспертизу, которую всегда проводят в подобных случаях.

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил автобус с людьми в центре Луцка. Отмечалось, что у него при себе были взрывчатка и оружие. В действие ввели план "Заложник".

Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.

Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.