Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Президент УкраиныВладимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке.
Как сообщал глава нацполиции Волынской области Юрий Крошко, террорист выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой. В частности, он потребовал, чтобы глава государства призвал граждан посмотреть фильм "Земляне".
"Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
"Земляне" — американский документальный фильм, который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными, а также вопросам вреда животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.
Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план "Заложник".
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.
Он сообщил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением, и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Изначально уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.
Вечером полиции удалось освободить трех заложников.
Сам террорист в эфире львовского телеканала "НТА" заявил, что люди находятся в плохом состоянии, среди них одна беременная женщина, ребенок, один из заложников ранен.
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