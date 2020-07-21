Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке.

Как сообщал глава нацполиции Волынской области Юрий Крошко, террорист выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой. В частности, он потребовал, чтобы глава государства призвал граждан посмотреть фильм "Земляне".

"Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

"Земляне" — американский документальный фильм, который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными, а также вопросам вреда животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план "Заложник".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.

Он сообщил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением, и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.

Изначально уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.

Вечером полиции удалось освободить трех заложников.