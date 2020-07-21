В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, заявили в МВД Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция располагает информацией, что в захваченном автобусе в Луцке есть раненый в ногу мужчина, его жизни ничего не угрожает, заявил во вторник заместитель главы Антон Геращенко. Полиция располагает информацией, что в захваченном автобусе в Луцке есть раненый в ногу мужчина, его жизни ничего не угрожает, заявил во вторник заместитель главы МВД Украины

"Есть информация, что в автобусе есть раненный мужчина, у него ранение в ногу, но его жизни ничего не угрожает", - заявил Геращенко в эфире телеканала Newsone.

Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник".