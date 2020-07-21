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В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, заявили в МВД Украины
Полиция располагает информацией, что в захваченном автобусе в Луцке есть раненый в ногу мужчина, его жизни ничего не угрожает, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:24
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574666782_0:42:1628:958_1400x0_80_0_0_b2a0d0e0bad4ade9e9d715db3ec06751.jpg
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РИА Новости
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, в мире

В захваченном в Луцке автобусе есть раненый, заявили в МВД Украины

21:04 21.07.2020 (обновлено: 21:24 21.07.2020)
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке. Кадр видео
Захват заложников в Луцке. Кадр видео
© РИА Новости / Ruptly
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция располагает информацией, что в захваченном автобусе в Луцке есть раненый в ногу мужчина, его жизни ничего не угрожает, заявил во вторник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Есть информация, что в автобусе есть раненный мужчина, у него ранение в ногу, но его жизни ничего не угрожает", - заявил Геращенко в эфире телеканала Newsone.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник".
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением, и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 20:43
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