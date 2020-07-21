Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников

"Благодаря тому, что президент лично переговорил, пришли к согласию в том, чтобы три человека отпустили. Психологическое состояние их вы сами понимаете какое, все внешне здоровы, их сейчас ещё осмотрят врачи", - сообщил Тимошенко журналистам, трансляцию вел телеканал NewsOne

По его словам, отпустили женщину, которая по предварительной информации беременна, ребёнка и пожилую женщину. Он также сообщил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что среди заложников есть раненый.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.