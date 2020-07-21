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Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников
Президент Украины Владимир Зеленский лично уговорил мужчину, захватившего автобус с заложниками в Луцке, отпустить трёх человек, сообщил заместитель главы офиса РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:06
кирилл тимошенко
мвд украины
украина
захват заложников в луцке
ситуация на украине
владимир зеленский
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кирилл тимошенко, мвд украины, украина, захват заложников в луцке, ситуация на украине, владимир зеленский, в мире

Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников

20:51 21.07.2020 (обновлено: 22:06 21.07.2020)
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично уговорил мужчину, захватившего автобус с заложниками в Луцке, отпустить трёх человек, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Благодаря тому, что президент лично переговорил, пришли к согласию в том, чтобы три человека отпустили. Психологическое состояние их вы сами понимаете какое, все внешне здоровы, их сейчас ещё осмотрят врачи", - сообщил Тимошенко журналистам, трансляцию вел телеканал NewsOne.
По его словам, отпустили женщину, которая по предварительной информации беременна, ребёнка и пожилую женщину. Он также сообщил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что среди заложников есть раненый.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
Полиция возбудила дело по статье "захват заложников", а Служба безопасности возбудила дело по статье "теракт".
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Кирилл ТимошенкоМВД УкраиныУкраинаЗахват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
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