https://ria.ru/20200721/1574676946.html
Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников
Президент Украины Владимир Зеленский лично уговорил мужчину, захватившего автобус с заложниками в Луцке, отпустить трёх человек, сообщил заместитель главы офиса РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:51
2020-07-21T22:06
кирилл тимошенко
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украина
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владимир зеленский
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КИЕВ. 21 июл - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
лично уговорил мужчину, захватившего автобус с заложниками в Луцке, отпустить трёх человек, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко
.
"Благодаря тому, что президент лично переговорил, пришли к согласию в том, чтобы три человека отпустили. Психологическое состояние их вы сами понимаете какое, все внешне здоровы, их сейчас ещё осмотрят врачи", - сообщил Тимошенко журналистам, трансляцию вел телеканал NewsOne
.
По его словам, отпустили женщину, которая по предварительной информации беременна, ребёнка и пожилую женщину. Он также сообщил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что среди заложников есть раненый.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко
сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
Полиция возбудила дело по статье "захват заложников", а Служба безопасности возбудила дело по статье "теракт".