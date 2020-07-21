Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ

Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.