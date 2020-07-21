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Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ
Состав Службы безопасности Украины нужно полностью менять, без этого теракты в стране будут повторяться, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:51
захват заложников в луцке
иван баканов
ситуация на украине
илья кива
антон геращенко
служба безопасности украины
верховная рада украины
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украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ

20:51 21.07.2020
550
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Состав Службы безопасности Украины нужно полностью менять, без этого теракты в стране будут повторяться, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением, и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
"СБУ всегда была элитой правоохранительной системы, сотрудники были суперпрофессионалами и прекрасно знали своё дело. А сегодня чем они занимаются? Коммерческими вопросами, обогащением отдельных лиц, давлением на бизнес. Они устроили из госструктуры базар! СБУ нужно менять в полном объёме, потому что дальше такие ситуации, как в Луцке, будут забирать жизни наших граждан", - приводит слова Кивы пресс-служба на сайте партии.
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По его словам, к такой ситуации в стране привело именно назначение непрофессионального и корыстного руководства.
"(глава СБ Украины Иван) Баканов всего лишь соратник и друг президента, но не имеет опыта работы в правоохранительных органах. Если щитом безопасности руководит человек, который никогда и нигде не служил, то у нас будут теракты, взрывы. Сегодня у нас разгул нацизма, террористических группировок, в офисы забрасывают гранаты, на улице калечат людей. В стране хаос, которому имя – команда Зеленского. Они привели страну к беспределу, в котором гибнут люди", - добавил он.
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Захват заложников в ЛуцкеИван БакановСитуация на УкраинеИлья КиваАнтон ГеращенкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
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