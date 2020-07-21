В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам тюремного заключения каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.

Об этом РБК сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников

По его словам, за каждого нелегала подсудимые получили от семи до 12 лет колонии. К наказанию добавили сроки и за другие преступления.

Россияне не признали свою вину, сказал Мельников.

Как сообщили в российском посольстве, моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева задержали в Греции прошлым летом, обвинив в организации нелегальной миграции. Приговор они ожидали в афинской тюрьме "Коридаллос". Сотрудники консульства регулярно навещали россиян.

Официального сообщения о вынесении приговора от греческих властей в российское диппредставительство не поступало.

Ранее посольство России в Афинах сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции . Дипломаты призвали проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность.