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В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам тюремного заключения каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T22:36
россия
посольство рф в греции
иван мельников
греция
турция
афины
в мире
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теперь они их в Греции 253 года должны будут бесплатно кормить, обувать и одевать. Кто кого наказал еще вопрос.
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Не от хорошей же жизни они торговали людьми...
35
23
россия
греция
турция
афины
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, посольство рф в греции, иван мельников, греция, турция, афины, в мире

В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии

20:45 21.07.2020 (обновлено: 22:36 21.07.2020)
22969
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЯхты в порту Афин
Яхты в порту Афин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам тюремного заключения каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.
Об этом РБК сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Фрегат Адмирал Макаров в порту острова Корфу в Греции
13 марта, 08:59
Посольство в Греции призвало моряков к осторожности при поиске работы
По его словам, за каждого нелегала подсудимые получили от семи до 12 лет колонии. К наказанию добавили сроки и за другие преступления.
Россияне не признали свою вину, сказал Мельников.
Как сообщили в российском посольстве, моряков Константина Семенова и Ивана Возниковцева задержали в Греции прошлым летом, обвинив в организации нелегальной миграции. Приговор они ожидали в афинской тюрьме "Коридаллос". Сотрудники консульства регулярно навещали россиян.
Официального сообщения о вынесении приговора от греческих властей в российское диппредставительство не поступало.
Ранее посольство России в Афинах сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции. Дипломаты призвали проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность.
Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое россиян получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены к штрафу в шесть миллионов евро.
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1513040212850
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РоссияПосольство РФ в ГрецииИван МельниковГрецияТурцияАфиныВ мире
Популярные комментарии
теперь они их в Греции 253 года должны будут бесплатно кормить, обувать и одевать. Кто кого наказал еще вопрос.
21 июля, 21:46
Red Route
11280306
Не от хорошей же жизни они торговали людьми...
21 июля, 23:01
Виртуальный деструктор
41031314
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