https://ria.ru/20200721/1574676474.html
Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке
Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:43
2020-07-21T21:20
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574675724.html
Русский Парень
Они лишь по безоружным жителям Новороссии умеют из танков стрелять. А освобождать заложников от вооружённого террориста их пока не учили...
171
Арсен Енгибаров
Так если они снайпером убьют этого человека - Захарова снова выразит озабоченность и будет про русофобию рассказывать.
46
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669269_521:940:2489:2047_1400x0_80_0_0_3e3d7ebe925eec4d2ab5ad62f17a74d8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, в мире
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости.
Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в
Twitter
министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков
.
Он уточнил, что людей вывел первый зампредседателя Национальной полиции Украины Евгений Коваль.
В офисе президента страны
Владимира Зеленского
отметили, что их удалось освободить после того, как со злоумышленником лично поговорил глава государства.
Ранее террорист в эфире львовского телеканала
НТА
заявил, что один из заложников ранен, люди находятся в плохом состоянии, среди них одна беременная женщина и один ребенок.
Он пообещал всех отпустить, когда исполнят требования.
Захват заложников в Луцке
Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план "Заложник".
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.
Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Как отметил глава Нацполиции Волынской области Юрий Крошко, злоумышленник выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой.
Изначально уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
1
из 9
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
2
из 9
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
3
из 9
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
4
из 9
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
5
из 9
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
6
из 9
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
7
из 9
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
8
из 9
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
9
из 9
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.
1
из 9
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
2
из 9
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
3
из 9
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
4
из 9
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
5
из 9
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
6
из 9
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
7
из 9
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
8
из 9
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
9
из 9
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.