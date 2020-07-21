Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в Арсен Аваков. Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в Twitter министр внутренних дел Украины

Он уточнил, что людей вывел первый зампредседателя Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

В офисе президента страны Владимира Зеленского отметили, что их удалось освободить после того, как со злоумышленником лично поговорил глава государства.

Ранее террорист в эфире львовского телеканала НТА заявил, что один из заложников ранен, люди находятся в плохом состоянии, среди них одна беременная женщина и один ребенок.

Он пообещал всех отпустить, когда исполнят требования.

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план "Заложник".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.

Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.

Как отметил глава Нацполиции Волынской области Юрий Крошко, злоумышленник выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой.