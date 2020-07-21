Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574676474.html
Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке
Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:20
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669269_521:940:2489:2047_1400x0_80_0_0_3e3d7ebe925eec4d2ab5ad62f17a74d8.jpg
https://ria.ru/20200721/1574675724.html
Они лишь по безоружным жителям Новороссии умеют из танков стрелять. А освобождать заложников от вооружённого террориста их пока не учили...
171
Так если они снайпером убьют этого человека - Захарова снова выразит озабоченность и будет про русофобию рассказывать.
46
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669269_521:940:2489:2047_1400x0_80_0_0_3e3d7ebe925eec4d2ab5ad62f17a74d8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669269_136:0:2865:2047_1400x0_80_0_0_7471f2575d4c7c73b3e734f2fcd21eee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669269_1210:817:2440:2047_1400x0_80_0_0_144d2bd291542f100563e940dc03bfb5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, в мире

Полиция освободила трех заложников из автобуса в Луцке

20:43 21.07.2020 (обновлено: 21:20 21.07.2020)
8368
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он уточнил, что людей вывел первый зампредседателя Национальной полиции Украины Евгений Коваль.
В офисе президента страны Владимира Зеленского отметили, что их удалось освободить после того, как со злоумышленником лично поговорил глава государства.
Ранее террорист в эфире львовского телеканала НТА заявил, что один из заложников ранен, люди находятся в плохом состоянии, среди них одна беременная женщина и один ребенок.
Он пообещал всех отпустить, когда исполнят требования.
Автомобили скорой помощи в Луцке, где произошел захват заложников
Вчера, 20:29
Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план "Заложник".
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.
Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Как отметил глава Нацполиции Волынской области Юрий Крошко, злоумышленник выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой.
Изначально уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
33115431
Обсудить 3
Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеМВД УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Они лишь по безоружным жителям Новороссии умеют из танков стрелять. А освобождать заложников от вооружённого террориста их пока не учили...
21 июля, 21:20
Русский Парень
120000546
Так если они снайпером убьют этого человека - Захарова снова выразит озабоченность и будет про русофобию рассказывать.
21 июля, 21:22
АЕАрсен Енгибаров
28200214
Рекомендуем
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский лично уговорил отпустить в Луцке трех заложников
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Автомобили скорой помощи в Луцке, где произошел захват заложников
Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Захват заложников в Луцке
На месте захвата заложников в Луцке снова слышны выстрелы, сообщили СМИ
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Яхты в порту Афин
В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о пчеловодстве
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Визит президента РФ В. Путина в Грецию
Премьер Греции обсудил с министрами действия Турции, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Ученые рассказали, чем грозит падение уровней воды в Якутии
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
Лента новостейМолния