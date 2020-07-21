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"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не справляются с обеспечением... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:37
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
олег волошин
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, олег волошин, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку

20:37 21.07.2020
680
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не справляются с обеспечением правопорядка в стране и должны уйти в отставку, говорится в заявлении политсилы, опубликованном во вторник.
Ранее во вторник правоохранители возле здания парламента Украины задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина. По словам депутата, неизвестные напали на него сзади и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог роговицы глаза.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку", - говорится в заявлении на сайте партии.
По заявлению политсилы, это нападение связано с борьбой Волошина с внешним управлением в стране.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеОлег ВолошинВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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