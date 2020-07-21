Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош в эфире львовского телеканала Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош в эфире львовского телеканала "НТА" заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии, среди них есть раненый, беременная и ребенок.

В эфир позвонила одна из заложниц автобуса и передала трубку захватчику. Террорист сказал журналистам, что отпустит заложников, когда исполнятся его требования.

"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - заявил он в эфире.

Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.