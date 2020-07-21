https://ria.ru/20200721/1574675724.html
Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен
Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош в эфире львовского телеканала "НТА" заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии, среди них есть... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:29
2020-07-21T20:35
антон геращенко
мвд украины
захват заложников в луцке
ситуация на украине
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон геращенко, мвд украины, захват заложников в луцке, ситуация на украине, в мире
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости.
Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош в эфире львовского телеканала "НТА"
заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии, среди них есть раненый, беременная и ребенок.
В эфир позвонила одна из заложниц автобуса и передала трубку захватчику. Террорист сказал журналистам, что отпустит заложников, когда исполнятся его требования.
"Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - заявил он в эфире.
Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко
сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.