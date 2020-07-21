Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошло в прошлую субботу, 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. В воскресенье правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. В тот же день он был отпущен на свободу, ему не было предъявлено никаких обвинений.