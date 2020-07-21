https://ria.ru/20200721/1574675224.html
Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте
Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:17
2020-07-21T20:37
жеральд дарманен
новости - религия и мировоззрение
министерство внутренних дел франции
нант
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жеральд дарманен, новости - религия и мировоззрение, министерство внутренних дел франции, нант, в мире
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости.
Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта
, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен
.
Возгорание в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошло в прошлую субботу, 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. В воскресенье правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. В тот же день он был отпущен на свободу, ему не было предъявлено никаких обвинений.
"На данный момент нет ничего, что указывало бы на преступные действия", - сказал Дарманен, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента).
Вместе с тем министр отметил, что расследование ведется. "Человек, который был задержан (в рамках расследования), был отпущен на свободу... Это (пожар в соборе - ред.) может иметь случайный характер", - добавил глава МВД.