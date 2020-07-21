На Тамбовщине нацпроект "Образование" профинансирован на 1 млрд рублей

ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. В Тамбовской области в этом году объем финансирования мероприятий нацпроекта "Образование" увеличен почти вдвое по сравнению с уровем 2019 года и составляет более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Реализациия нацпроекта была рассмотрена на еженедельном совещания у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. По данным управления образования и науки области, в этом году федеральная поддержка получена на реализацию 11 мероприятий нацпроекта "Образование". Самые крупные из них - строительство школ в Котовске и Умете.

"Согласно разработанному графику ввода новых объектов системы образования в 2020 году, с 1 сентября откроется центр цифрового образования детей "IT-КУБ", в формате федеральной сети "Доброшкол" начнет работать коррекционная школа в деревне Красненькая. После капремонта школьников встретит Сампурский филиал Сатинской школы на 250 мест, в семи школах муниципалитетов откроются обновленные спортзалы, начнут работу 42 центра цифрового и гуманитарного образования "Точки роста", а также 9 современных мастерских в педагогическом и строительном колледжах. Будут созданы 3,5 тысячи новых мест дополнительного образования в разных районах области", - приводит пресс-служба слова начальника управления Татьяны Котельниковой.

По ее словам, с 1 октября начнут работу 4 мастерские по группе компетенций "Социальная сфера", 5 мастерских по группе компетенций "Строительство". С 1 ноября откроется мобильный технопарк "Кванториум".

"На декабрь текущего года запланировано завершение строительства школы "ЭКОТЕХ+" в Котовске на 825 мест и ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного лагеря "Тамбовский Артек". А в двух школах города Мичуринска после капремонта будет возобновлен учебный процесс для тысячи учащихся", - сказала Котельникова.

Губернатор позитивно оценил работу над реализацией нацпроекта "Образование" всех задействованных структур.