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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574675052.html
Число умерших пациентов с коронавирусом в Пензенской области достигло 75
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 75, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T20:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Пензенской области достигло 75

20:11 21.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 75, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6068 случаев коронавируса. К 20 июля скончалось 74 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Умерла женщина 1963 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ожирение третьей степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в области во вторник выписали 29 пациентов после лечения COVID-19, общее число выздоровевших достигло 5322.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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