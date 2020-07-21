Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Жительница Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала порталу 161.ru , как курорт справляется с огромным наплывом отдыхающих этим летом.

По ее словам, до снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений на пляжах города было довольно пустынно, однако впоследствии ситуация кардинально поменялась.

"Изменения произошли не резко <…>. Но определенные перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады", — вспоминает она.

По словам женщины, самое большое изумление она испытала, когда увидела гигантскую очередь в одну из хинкальных в центре города: люди на улице ожидали возможности сделать заказ.

"Уж чего-чего, а едальных заведений в городе хватает", — удивилась Татьяна.

Она отметила, что особенно много отдыхающих в Имеретинской низменности, где отели сильно снизили цены. Как рассказала собеседница портала, в часы пик на местных пляжах настоящий "борщ из людей".

Кольцова заявила, что этим летом туристы "пустились во все тяжкие": они постоянно мусорят, а парочки стремятся уединиться в кабинках для переодевания.

"Противостояние этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу", — цитирует ее интернет-издание.

Женщина выразила опасение, что из-за наплыва туристов в разы увеличится нагрузка на городские больницы.

"Кишечные инфекции никуда не деваются, и в августе инфекционки переполнены под завязку. На днях в городе открылись аквапарки и бассейны — они тоже добавят работы врачам. Сейчас, к примеру, переполнена травматология", — рассказывает собеседница портала.