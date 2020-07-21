Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов

"Сочи напоминает 80-е, когда на пляже яблоку негде было упасть", — недовольны местные. Гид по городу Светлана Васькова подтверждает, что туристов с каждым днем все больше, но не видит в этом ничего плохого. "Очень чистое море в Олимпийском парке, а идти туда лучше рано утром, чтобы спокойно искупаться в прозрачной воде, прогревшейся, кстати, до 26 градусов, для Сочи в начале июля это редкость", — уточняет эксперт.
"Сочи напоминает 80-е, когда на пляже яблоку негде было упасть", — недовольны местные. Гид по городу Светлана Васькова подтверждает, что туристов с каждым днем все больше, но не видит в этом ничего плохого. "Очень чистое море в Олимпийском парке, а идти туда лучше рано утром, чтобы спокойно искупаться в прозрачной воде, прогревшейся, кстати, до 26 градусов, для Сочи в начале июля это редкость", — уточняет эксперт.
Сочи — самый длинный российский курорт: 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы. "В центре реконструировали и облагородили пляж "Ривьера", — говорит Светлана. Его же отметила и представитель международной программы "Голубой флаг" в России Галина Цветкова. Именно на "Ривьере" в этом году проходила церемония вручения сертификатов. По пятницам и субботам вечером в амфитеатре пляжа теперь выступают сочинские кавер-группы.
Сочи — самый длинный российский курорт: 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы. "В центре реконструировали и облагородили пляж "Ривьера", — говорит Светлана. Его же отметила и представитель международной программы "Голубой флаг" в России Галина Цветкова. Именно на "Ривьере" в этом году проходила церемония вручения сертификатов. По пятницам и субботам вечером в амфитеатре пляжа теперь выступают сочинские кавер-группы.
"Голубой флаг — не только знак высокого качества сервиса и инфраструктуры, но прежде всего это экологическая награда, — подчеркивает представитель пляжа "Приморский" юрист Александр Оробей. — Особое внимание уделяется качеству воды, регулярно берут пробы, обязательны раздельный сбор мусора и соблюдение санитарных условий".
"Голубой флаг — не только знак высокого качества сервиса и инфраструктуры, но прежде всего это экологическая награда, — подчеркивает представитель пляжа "Приморский" юрист Александр Оробей. — Особое внимание уделяется качеству воды, регулярно берут пробы, обязательны раздельный сбор мусора и соблюдение санитарных условий".
Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка", тоже отмеченным голубым флагом, рассказывает, что в прошлом году сделали пандусы, электрические подъемники, а в этом — увеличили расстояние между зонтами на пляже, поставили дезинфекторы для рук.
Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка", тоже отмеченным голубым флагом, рассказывает, что в прошлом году сделали пандусы, электрические подъемники, а в этом — увеличили расстояние между зонтами на пляже, поставили дезинфекторы для рук.
Но и на пляжах без голубого флага, как правило, все в порядке. Например, небольшой бесплатный муниципальный пляж "Цирк" в центре Сочи благоустроили в 2017 году. Гости отмечают удобные кабинки для переодевания, регулярную уборку, довольно мелкую гальку, возможность аренды лежаков. Кроме того, в минувший уикенд на курорте стартовал проект "Музыка закатов". Каждую пятницу и субботу на набережной в районе цирка жители и гости города могут бесплатно посетить выступление лучших сочинских артистов.
Но и на пляжах без голубого флага, как правило, все в порядке. Например, небольшой бесплатный муниципальный пляж "Цирк" в центре Сочи благоустроили в 2017 году. Гости отмечают удобные кабинки для переодевания, регулярную уборку, довольно мелкую гальку, возможность аренды лежаков. Кроме того, в минувший уикенд на курорте стартовал проект "Музыка закатов". Каждую пятницу и субботу на набережной в районе цирка жители и гости города могут бесплатно посетить выступление лучших сочинских артистов.
"Хотите уединенности — выбирайте дикие пляжи: "Красный штурм" и побережье между Хостой и Кудепстой", — советует Светлана Васькова. Добираться туда, по словам экспертов, лучше автобусом, так как автостоянок или вовсе нет, или на них очень мало машиномест.
"Хотите уединенности — выбирайте дикие пляжи: "Красный штурм" и побережье между Хостой и Кудепстой", — советует Светлана Васькова. Добираться туда, по словам экспертов, лучше автобусом, так как автостоянок или вовсе нет, или на них очень мало машиномест.
Местные рассказывают, что кафе открылись не все — некоторые не выдержали кризиса, но мест хватает. Сначала гостей приняли летние террасы, а сейчас и залы. Торговля в сувенирных лавочках и небольших магазинчиках с курортными товарами идет бойко. Везде соблюдают социальную дистанцию, есть антисептики. "В столовой можно пообедать за 250-300 рублей на человека, очень вкусно и сытно, — отмечает Светлана Васькова. — Есть ресторанчики с местной кухней, где салат, горячее и напиток стоят около 600-1000 рублей с человека. Алкоголь — от 350 рублей за бокал вина".
Местные рассказывают, что кафе открылись не все — некоторые не выдержали кризиса, но мест хватает. Сначала гостей приняли летние террасы, а сейчас и залы. Торговля в сувенирных лавочках и небольших магазинчиках с курортными товарами идет бойко. Везде соблюдают социальную дистанцию, есть антисептики. "В столовой можно пообедать за 250-300 рублей на человека, очень вкусно и сытно, — отмечает Светлана Васькова. — Есть ресторанчики с местной кухней, где салат, горячее и напиток стоят около 600-1000 рублей с человека. Алкоголь — от 350 рублей за бокал вина".
Море морем, но в Сочи не стоит забывать о горах. С начала июля в Красной Поляне — сезон походов, там подготовили более десяти новых пешеходных троп — через реликтовые рощи, высокогорные луга, водопады и даже по древнейшему папоротниковому лесу. Есть и маршруты для велопрогулок, квадротуры, рафтинг по горным рекам.
Море морем, но в Сочи не стоит забывать о горах. С начала июля в Красной Поляне — сезон походов, там подготовили более десяти новых пешеходных троп — через реликтовые рощи, высокогорные луга, водопады и даже по древнейшему папоротниковому лесу. Есть и маршруты для велопрогулок, квадротуры, рафтинг по горным рекам.
Уже предлагают экскурсии, как групповые так и индивидуальные. Недавно опять стала доступна одна из самых популярных местных достопримечательностей — 30-метровая смотровая башня на горе Ахун. Ее закрыли в прошлом году из-за удара молнии (теперь у башни имеется громоотвод). Работает без выходных, но есть ограничения: не более 20 человек одновременно, а сеанс — 20 минут. Цена — 100 рублей.
Уже предлагают экскурсии, как групповые так и индивидуальные. Недавно опять стала доступна одна из самых популярных местных достопримечательностей — 30-метровая смотровая башня на горе Ахун. Ее закрыли в прошлом году из-за удара молнии (теперь у башни имеется громоотвод). Работает без выходных, но есть ограничения: не более 20 человек одновременно, а сеанс — 20 минут. Цена — 100 рублей.
Добраться до Сочи также теперь проще. С 3 июля возобновилось движение "Ласточек" на курорт из Краснодара, с 10 июля продлят до станции Имеретинский Курорт маршрут такого же поезда, который сейчас следует из Ростова-на-Дону в Туапсе. Увеличится число составов дальнего следования. По отзывам авиапассажиров, самолеты битком, тем не менее улететь можно хоть в любой момент.
Добраться до Сочи также теперь проще. С 3 июля возобновилось движение "Ласточек" на курорт из Краснодара, с 10 июля продлят до станции Имеретинский Курорт маршрут такого же поезда, который сейчас следует из Ростова-на-Дону в Туапсе. Увеличится число составов дальнего следования. По отзывам авиапассажиров, самолеты битком, тем не менее улететь можно хоть в любой момент.
"Сочи напоминает 80-е, когда на пляже яблоку негде было упасть", — недовольны местные. Гид по городу Светлана Васькова подтверждает, что туристов с каждым днем все больше, но не видит в этом ничего плохого. "Очень чистое море в Олимпийском парке, а идти туда лучше рано утром, чтобы спокойно искупаться в прозрачной воде, прогревшейся, кстати, до 26 градусов, для Сочи в начале июля это редкость", — уточняет эксперт.
Сочи — самый длинный российский курорт: 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы. "В центре реконструировали и облагородили пляж "Ривьера", — говорит Светлана. Его же отметила и представитель международной программы "Голубой флаг" в России Галина Цветкова. Именно на "Ривьере" в этом году проходила церемония вручения сертификатов. По пятницам и субботам вечером в амфитеатре пляжа теперь выступают сочинские кавер-группы.
"Голубой флаг — не только знак высокого качества сервиса и инфраструктуры, но прежде всего это экологическая награда, — подчеркивает представитель пляжа "Приморский" юрист Александр Оробей. — Особое внимание уделяется качеству воды, регулярно берут пробы, обязательны раздельный сбор мусора и соблюдение санитарных условий".
Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка", тоже отмеченным голубым флагом, рассказывает, что в прошлом году сделали пандусы, электрические подъемники, а в этом — увеличили расстояние между зонтами на пляже, поставили дезинфекторы для рук.
Но и на пляжах без голубого флага, как правило, все в порядке. Например, небольшой бесплатный муниципальный пляж "Цирк" в центре Сочи благоустроили в 2017 году. Гости отмечают удобные кабинки для переодевания, регулярную уборку, довольно мелкую гальку, возможность аренды лежаков. Кроме того, в минувший уикенд на курорте стартовал проект "Музыка закатов". Каждую пятницу и субботу на набережной в районе цирка жители и гости города могут бесплатно посетить выступление лучших сочинских артистов.
"Хотите уединенности — выбирайте дикие пляжи: "Красный штурм" и побережье между Хостой и Кудепстой", — советует Светлана Васькова. Добираться туда, по словам экспертов, лучше автобусом, так как автостоянок или вовсе нет, или на них очень мало машиномест.
Местные рассказывают, что кафе открылись не все — некоторые не выдержали кризиса, но мест хватает. Сначала гостей приняли летние террасы, а сейчас и залы. Торговля в сувенирных лавочках и небольших магазинчиках с курортными товарами идет бойко. Везде соблюдают социальную дистанцию, есть антисептики. "В столовой можно пообедать за 250-300 рублей на человека, очень вкусно и сытно, — отмечает Светлана Васькова. — Есть ресторанчики с местной кухней, где салат, горячее и напиток стоят около 600-1000 рублей с человека. Алкоголь — от 350 рублей за бокал вина".
Море морем, но в Сочи не стоит забывать о горах. С начала июля в Красной Поляне — сезон походов, там подготовили более десяти новых пешеходных троп — через реликтовые рощи, высокогорные луга, водопады и даже по древнейшему папоротниковому лесу. Есть и маршруты для велопрогулок, квадротуры, рафтинг по горным рекам.
Уже предлагают экскурсии, как групповые так и индивидуальные. Недавно опять стала доступна одна из самых популярных местных достопримечательностей — 30-метровая смотровая башня на горе Ахун. Ее закрыли в прошлом году из-за удара молнии (теперь у башни имеется громоотвод). Работает без выходных, но есть ограничения: не более 20 человек одновременно, а сеанс — 20 минут. Цена — 100 рублей.
Добраться до Сочи также теперь проще. С 3 июля возобновилось движение "Ласточек" на курорт из Краснодара, с 10 июля продлят до станции Имеретинский Курорт маршрут такого же поезда, который сейчас следует из Ростова-на-Дону в Туапсе. Увеличится число составов дальнего следования. По отзывам авиапассажиров, самолеты битком, тем не менее улететь можно хоть в любой момент.