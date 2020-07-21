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СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:22
захват заложников в луцке
иван баканов
ситуация на украине
антон геращенко
служба безопасности украины
мвд украины
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СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

19:22 21.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма. Полиция возбудила дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
По словам главы СБ, правоохранители делают все возможное для освобождения заложников.
"Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное ", - цитирует Баканова пресс-служба ведомства.
Захват заложников в Луцке
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Захват заложников в ЛуцкеИван БакановСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоСлужба безопасности УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
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