Ярославская область заняла 12-е место в рейтинге качества жизни россиян

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области считает одной из приоритетных задач повышение качества жизни в регионе, благодаря чему область заняла 12-е место в соответствующем российском рейтинге, показав особенно хорошие результаты в жилищной, социальной и финансовой сферах, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
Ярославская область заняла 12-е место в Рейтинге качества жизни граждан в регионах России. Рейтинг подготовило агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Ярославская область заняла в нем 12-е место. Для оценки работы правительства региона использовались данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России за 2019 год.
"Повышение качества жизни в Ярославской области – главная задача правительства региона. Сегодня мы видим результаты нашей работы отраженные в цифрах. Безусловно, 12-е место - не повод останавливаться на достигнутом. Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле, чтобы им хотелось здесь жить, трудится, растить детей. Сделаем для этого все необходимое", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Дмитрия Миронова.
Работа команды губернатора показала особенно высокие результаты в жилищной, социальной и финансовой сферах рейтинга. Так, по показателю обеспеченности жильем регион опередил лидеров рейтинга – Санкт-Петербург и Москву. То же касается и показателя "доступность жилья". "Кроме того, в Ярославской области хорошее соотношение численности школьников и педагогов, пациентов и врачей. Выше среднероссийского индекс "белых" доходов, депозиты на душу населения", - информирует областное правительство.
По мнению председателя регионального объединения профсоюзов Сергея Соловьева, высокая позиция в рейтинге закономерна для Ярославской области.
"Экономический блок команды губернатора эффективно работает, потому что к нам идут инвесторы, они платят достойную заработную плату, на которую жители могут покупать не только предметы первой необходимости, и оборот розничной торговли у нас очень неплохой. У нас очень хорошие цифры по тому, как ярославцы откладывают свои сбережения в банках, хранят свои сбережения на депозитах, мы тут одни из лидеров в стране", - прокомментировал Соловьев.