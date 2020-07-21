Ярославская область заняла 12-е место в рейтинге качества жизни россиян

"Повышение качества жизни в Ярославской области – главная задача правительства региона. Сегодня мы видим результаты нашей работы отраженные в цифрах. Безусловно, 12-е место - не повод останавливаться на достигнутом. Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле, чтобы им хотелось здесь жить, трудится, растить детей. Сделаем для этого все необходимое", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Дмитрия Миронова.

"Экономический блок команды губернатора эффективно работает, потому что к нам идут инвесторы, они платят достойную заработную плату, на которую жители могут покупать не только предметы первой необходимости, и оборот розничной торговли у нас очень неплохой. У нас очень хорошие цифры по тому, как ярославцы откладывают свои сбережения в банках, хранят свои сбережения на депозитах, мы тут одни из лидеров в стране", - прокомментировал Соловьев.