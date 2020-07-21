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Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке
Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:08
антон геращенко
арсен аваков
захват заложников в луцке
ситуация на украине
мвд украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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антон геращенко, арсен аваков, захват заложников в луцке, ситуация на украине, мвд украины, в мире

Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке

19:05 21.07.2020 (обновлено: 19:08 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее Геращенко сообщал, что захвативший автобус не позволяет правоохранителям передать еду и воду заложникам и не отпускает их в туалет. Он также не подпускает силовиков к автобусу, а полицейский дрон пытался сбить. По его словам, среди заложников есть беременные женщины.
"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош (захвативший заложников – ред.) разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель (главы – ред.) Национальной полиции Евгений Коваль", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Как следует из трансляции, которую ведет телеканал NEWSONE, к автобусу подошел человек в желтом жилете. У него в руках была вода, которую он передал в салон автобуса. Также в трансляции было видно, что когда полицейский отходил от автобуса, прозвучал выстрел.
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Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное. Полицейские продолжают поиски второго взрывного устройства.
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