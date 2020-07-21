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Четыре федеральные клиники в Петербурге вернутся к обычному режиму работу
Четыре медучреждения федерального подчинения, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом в разгар пандемии, возвращаются к штатной работе с 27... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:57
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество

Четыре федеральные клиники в Петербурге вернутся к обычному режиму работу

18:57 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦентр имени В.А. Алмазова
Центр имени В.А. Алмазова
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Четыре медучреждения федерального подчинения, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом в разгар пандемии, возвращаются к штатной работе с 27 июля, сообщает во вторник городской комитет по здравоохранению.
"С 27 июля четыре перепрофилированных федеральных стационара - Центр имени В.А. Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический университет - возобновят оказание плановой и экстренной помощи", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства "ВКонтакте".
Также с 3 августа к штатной работе приступят Клиническая больница имени Петра Великого медицинского университета имени И.И. Мечникова и Первый медицинский университет. С 10 августа возобновит оказание плановой помощи окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова.
Согласно данным городского оперштаба, на вторник в Петербурге подтверждено 29 730 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 189 случаев. Выздоровели 22 518 человек, скончались 1834.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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