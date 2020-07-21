Четыре федеральные клиники в Петербурге вернутся к обычному режиму работу

Также с 3 августа к штатной работе приступят Клиническая больница имени Петра Великого медицинского университета имени И.И. Мечникова и Первый медицинский университет. С 10 августа возобновит оказание плановой помощи окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова.