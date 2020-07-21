Захвативший заложников в Луцке хочет прославиться, считают в МВД Украины

"С ним ведутся переговоры по телефону. Кроме того, у него есть смартфон, по которому он смотрит интернет и может видеть, что пишут и показывают по данной ситуации. Утром у него было требование, чтобы как можно больше СМИ узнало об этом. Это требование, можно сказать, выполнено, потому что вся Украина, и не только, следит за этими трагическими событиями", - сказал Геращенко.