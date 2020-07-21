В Харькове проверяют сообщение о минировании ряда объектов инфраструктуры

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании ряда медучреждений, банков, торговых центров, ж/д и автовокзалов в Неизвестный сообщил о минировании ряда медучреждений, банков, торговых центров, ж/д и автовокзалов в Харькове , сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции области.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15.00 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечает Нацполиция, в настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Ранее во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета возле этой станции. Кроме того, Госслужба Украины по ЧС сообщила о минировании торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и Апелляционного суда Соломенского района.

Ранее во вторник неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в Одессе , проводится проверка. Кроме того, полиция во вторник проверяла здания двух судов после сообщения о минировании, опасных предметов найдено не было.