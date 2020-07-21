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В Харькове проверяют сообщение о минировании ряда объектов инфраструктуры
Неизвестный сообщил о минировании ряда медучреждений, банков, торговых центров, ж/д и автовокзалов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:32
ситуация на украине
виталий кличко
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, виталий кличко, одесса, харьков, киев, в мире

В Харькове проверяют сообщение о минировании ряда объектов инфраструктуры

18:32 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании ряда медучреждений, банков, торговых центров, ж/д и автовокзалов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции области.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15.00 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении.
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Как отмечает Нацполиция, в настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Ранее во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве. Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета возле этой станции. Кроме того, Госслужба Украины по ЧС сообщила о минировании торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и Апелляционного суда Соломенского района.
Ранее во вторник неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в Одессе, проводится проверка. Кроме того, полиция во вторник проверяла здания двух судов после сообщения о минировании, опасных предметов найдено не было.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоОдессаХарьковКиевВ мире
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