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Взрывчатка в Киеве и захват заложников в Луцке не связаны, заявил Аваков
Найденная у станции киевского метро "Минская" во вторник взрывчатка и захват заложников в Луцке не связаны между собой, заявил министр внутренних дел Украины... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:53
захват заложников в луцке
ситуация на украине
арсен аваков
киев
украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, арсен аваков, киев, украина, в мире

Взрывчатка в Киеве и захват заложников в Луцке не связаны, заявил Аваков

17:53 21.07.2020
593
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке. Кадр видео
Захват заложников в Луцке. Кадр видео
© РИА Новости / Ruptly
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Захват заложников в Луцке. Кадр видео
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Найденная у станции киевского метро "Минская" во вторник взрывчатка и захват заложников в Луцке не связаны между собой, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"У нас каждый день находят где-то взрывчатку и какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому", - заявил Аваков на брифинге, который транслировал "Пятый канал", отвечая на вопрос журналиста, связаны ли между собой события возле метро "Минская" в Киеве и захват заложников в Луцке.
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Вчера, 17:23
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступленияМужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Ранее во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская". Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета возле метро в Киеве. Кроме того, Госслужба Украины по ЧС сообщила о минировании торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и Апелляционного суда Соломенского района.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 17:49
Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, заявили в МВД Украины
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