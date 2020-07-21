Взрывчатка в Киеве и захват заложников в Луцке не связаны, заявил Аваков

Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления Мужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.