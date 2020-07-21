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СМИ: ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо, сообщают греческие СМИ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:42
мевлют чавушоглу
греция
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реджеп тайип эрдоган
безопасность
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353
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мевлют чавушоглу, греция, турция, реджеп тайип эрдоган, безопасность, в мире

СМИ: ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции

17:42 21.07.2020
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© Flickr / Klearchos KapoutsisГреческий флаг
Греческий флаг
© Flickr / Klearchos Kapoutsis
АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо, сообщают греческие СМИ.
По данным газеты "Катимерини", Гидрографическая служба Антальи сообщила об исследованиях южнее и восточнее Кастелоризо с сегодняшнего дня до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе, и по этой причине вооруженные силы были приведены в боевую готовность по всей стране, сообщает газета.
По ее данным, за последние несколько часов возросла активность на военно-морской базе Аксаз, оттуда вышли 15 кораблей, что вызвало тревогу как в Афинах, так и на военном флоте, который находится в состоянии повышенной готовности.
Газета сообщает, что начальник генштаба национальной обороны Константинос Флорос возвращается в Афины с Кипра, куда он приехал накануне, в годовщину турецкого вторжения в 1974 году.
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"Отмечается, что Афины готовы к разгоранию общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе. Возможное повышение турецкой активности будет направлено либо на предотвращение соглашения о демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Грецией и Египтом, либо на ускорение развития событий перед выборами в США и пока европейцы работают в летних темпах", - пишет газета.
Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.
Греция заявляет, что Кастелоризо – населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории, независимо от его размера.
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Мевлют ЧавушоглуГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасностьВ мире
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