СМИ: ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции

По данным газеты "Катимерини", Гидрографическая служба Антальи сообщила об исследованиях южнее и восточнее Кастелоризо с сегодняшнего дня до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе, и по этой причине вооруженные силы были приведены в боевую готовность по всей стране, сообщает газета.
По ее данным, за последние несколько часов возросла активность на военно-морской базе Аксаз, оттуда вышли 15 кораблей, что вызвало тревогу как в Афинах, так и на военном флоте, который находится в состоянии повышенной готовности.
Газета сообщает, что начальник генштаба национальной обороны Константинос Флорос возвращается в Афины с Кипра, куда он приехал накануне, в годовщину турецкого вторжения в 1974 году.
"Отмечается, что Афины готовы к разгоранию общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе. Возможное повышение турецкой активности будет направлено либо на предотвращение соглашения о демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Грецией и Египтом, либо на ускорение развития событий перед выборами в США и пока европейцы работают в летних темпах", - пишет газета.
Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.
Греция заявляет, что Кастелоризо – населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории, независимо от его размера.