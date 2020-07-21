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Прощание с телеведущим Беляевым пройдет в четверг
Прощание с телеведущим Александром Беляевым состоится в четверг на Троекуровском кладбище, сообщает сайт Института географии РАН. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:34
александр беляев
российская академия наук
нтв (телеканал)
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александр беляев, российская академия наук, нтв (телеканал), общество

Прощание с телеведущим Беляевым пройдет в четверг

17:34 21.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Беляев
Александр Беляев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прощание с телеведущим Александром Беляевым состоится в четверг на Троекуровском кладбище, сообщает сайт Института географии РАН.
Беляев скончался на 72-м году жизни, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. О его смерти стало известно 20 июля.
"Прощание с Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля 2020 г., в 14:00 на Троекуровском кладбище", - говорится на сайте.
Беляев - известный советский и российский ученый, кандидат географических наук, ведущий прогноза погоды и ряда передач на телеканале НТВ. Являлся членом Академии российского телевидения. В 2011 году у него был обнаружен рак легких.
Телеведущий Александр Беляев
20 июля, 17:27
Биография Александра Беляева
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Александр БеляевРоссийская академия наукНТВ (телеканал)Общество
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