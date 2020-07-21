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Госдума утвердила план правительственных часов на осень
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о графике правительственных часов на осеннюю сессию: в нижней палате... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:32
дмитрий чернышенко
дальний восток
арктика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
дмитрий кобылкин
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общество
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дмитрий чернышенко, дальний восток, арктика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов, общество

Госдума утвердила план правительственных часов на осень

17:32 21.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о графике правительственных часов на осеннюю сессию: в нижней палате парламента рассчитывают заслушать доклады семи представителей кабмина.
Согласно утвержденному графику правительственных часов, на 16 сентября запланировано выступление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, тема - "О готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях".
На 30 сентября запланирован правчас главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министр расскажет о ходе исполнения госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году, а также о ходе проведения осенних полевых работ в РФ в 2020 году.
Правчас министра труда и социальной защиты Антона Котякова может пройти 14 октября. Его выступление будет посвящено реализации послания президента РФ Федеральному Собранию и мерам социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавируса.
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Правчас министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина предложено провести 28 октября, запланированная тема касается реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава Минстроя Владимир Якушев может выступить в ГД 11 ноября. Как ожидается, министр расскажет о реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Предполагается, что 25 ноября перед депутатами выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Глава министерства расскажет о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической зоны РФ, о реализации национальных проектов России на территориях ДФО и Арктики.
На 9 декабря планируется доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он представит доклад, касающийся реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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Дмитрий ЧернышенкоДальний ВостокАрктикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФДмитрий КобылкинАлександр КозловОбщество
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