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Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что готов пообщаться с хабаровчанами в формате прямой линии по примеру президента РФ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:36
сергей фургал
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РИА Новости
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сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии

17:28 21.07.2020 (обновлено: 17:36 21.07.2020)
569
© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что готов пообщаться с хабаровчанами в формате прямой линии по примеру президента РФ.
"С удовольствием… формат президентом опробован, в текущей ситуации с пандемий - оптимальный. Готов с людьми (общаться)", - сказал Дегтярев журналистам.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Вчера, 15:15
Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним
Ранее на призывы митингующих в Хабаровске он пообещал выйти к ним и пообщаться, но уточнил, что пока не время.
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент РФ 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Михаил Дегтярев
Вчера, 15:45
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11100325
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
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