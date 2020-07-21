Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что готов пообщаться с хабаровчанами в формате прямой линии по примеру президента РФ.
"С удовольствием… формат президентом опробован, в текущей ситуации с пандемий - оптимальный. Готов с людьми (общаться)", - сказал Дегтярев журналистам.
Ранее на призывы митингующих в Хабаровске он пообещал выйти к ним и пообщаться, но уточнил, что пока не время.
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент РФ 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.