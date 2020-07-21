Эксперты рассказали, какие туры будут востребованы в Санкт-Петербурге

"Пока мы занимаемся формированием новых предложений на любой вкус и кошелек. Думаю, что в этом году такой турпродукт станет трендом. Люди хотят путешествовать, нужно их убедить, что отдых стал безопасным", — прокомментировал ситуацию Корнеев.