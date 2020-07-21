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Туризм
https://ria.ru/20200721/1574665209.html
Эксперты рассказали, какие туры будут востребованы в Санкт-Петербурге
Трендом путешествий в Петербург в 2020 году станут комбинированные туры, совмещенные с посещением соседних регионов, заявил РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:43
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, сергей корнеев, новости - туризм, великий новгород, псков, санкт-петербург

Эксперты рассказали, какие туры будут востребованы в Санкт-Петербурге

17:43 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрогулочные катера на реке Фонтанка и мост Ломоносова
Прогулочные катера на реке Фонтанка и мост Ломоносова
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Трендом путешествий в Петербург в 2020 году станут комбинированные туры, совмещенные с посещением соседних регионов, заявил РИА Новости глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
"В этом году мы предлагаем делать комбинированные программы путешествий в Санкт-Петербург и соседние регионы, когда туристы смогут совмещать поездки в Северную столицу с посещением Пскова, Великого Новгорода и других дестинаций", — сказал собеседник агентства.
По его мнению это хорошая практика, так как дает некоторое рассредоточение туристических потоков.
"Пока мы занимаемся формированием новых предложений на любой вкус и кошелек. Думаю, что в этом году такой турпродукт станет трендом. Люди хотят путешествовать, нужно их убедить, что отдых стал безопасным", — прокомментировал ситуацию Корнеев.
В подтверждение важности туристического направления Северной столицы глава комитета привел слова генерального директора и президента Всемирного совета по туризму (WTTC) Глории Гевары, которая считает, будучи "одним из самых популярных туристических направлений, Санкт-Петербург станет ключом к экономическому подъему страны".
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
15 июля, 08:00Туризм
Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время
301013
ТуризмТуризмСергей КорнеевНовости - ТуризмВеликий НовгородПсковСанкт-Петербург
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