https://ria.ru/20200721/1574665209.html
Эксперты рассказали, какие туры будут востребованы в Санкт-Петербурге
Трендом путешествий в Петербург в 2020 году станут комбинированные туры, совмещенные с посещением соседних регионов, заявил РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:43
2020-07-21T17:43
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сергей корнеев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, сергей корнеев, новости - туризм, великий новгород, псков, санкт-петербург
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Трендом путешествий в Петербург в 2020 году станут комбинированные туры, совмещенные с посещением соседних регионов, заявил РИА Новости глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
"В этом году мы предлагаем делать комбинированные программы путешествий в Санкт-Петербург и соседние регионы, когда туристы смогут совмещать поездки в Северную столицу с посещением Пскова, Великого Новгорода и других дестинаций", — сказал собеседник агентства.
По его мнению это хорошая практика, так как дает некоторое рассредоточение туристических потоков.
"Пока мы занимаемся формированием новых предложений на любой вкус и кошелек. Думаю, что в этом году такой турпродукт станет трендом. Люди хотят путешествовать, нужно их убедить, что отдых стал безопасным", — прокомментировал ситуацию Корнеев.
В подтверждение важности туристического направления Северной столицы глава комитета привел слова генерального директора и президента Всемирного совета по туризму (WTTC) Глории Гевары, которая считает, будучи "одним из самых популярных туристических направлений, Санкт-Петербург станет ключом к экономическому подъему страны".