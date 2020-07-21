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Багамы планируют принимать круизные суда из Британии, стран ЕС и Канады
Власти Багамских островов объявили, что готовы принимать круизные суда из стран, успешно справляющихся с COVID-19, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:57
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, круизы, новости - туризм, великобритания, канада, сша, багамы

Багамы планируют принимать круизные суда из Британии, стран ЕС и Канады

18:57 21.07.2020
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© Flickr / diywebmasteryВид на остров Нью-Провиденс, Багамы
Вид на остров Нью-Провиденс, Багамы
© Flickr / diywebmastery
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Багамских островов объявили, что готовы принимать круизные суда из стран, успешно справляющихся с COVID-19, сообщает Lonely Planet.
На острова будут заходить суда с туристами из Канады, Великобритании и стран ЕС. Круизные лайнеры начали принимать с 1 июля.
Багамы — традиционное место отдыха для жителей США, где растет число заболевших. Власти островов фиксировали трехкратное увеличение количества случаев COVID-19 на курортах и приняли решение не допускать туда американских гостей.
Чтобы попасть на Багамы, гости должны представить отрицательный результат теста на коронавирус, сданный не более чем за 10 дней до поездки. Не имеющим такого документа придется пройти двухнедельный карантин.
Сейчас на островах закрыты пляжи, парки и введен ночной комендантский час.
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