Багамы планируют принимать круизные суда из Британии, стран ЕС и Канады

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Багамских островов объявили, что готовы принимать круизные суда из стран, успешно справляющихся с COVID-19, Власти Багамских островов объявили, что готовы принимать круизные суда из стран, успешно справляющихся с COVID-19, сообщает Lonely Planet.

На острова будут заходить суда с туристами из Канады, Великобритании и стран ЕС. Круизные лайнеры начали принимать с 1 июля.

Багамы — традиционное место отдыха для жителей США, где растет число заболевших. Власти островов фиксировали трехкратное увеличение количества случаев COVID-19 на курортах и приняли решение не допускать туда американских гостей.

Чтобы попасть на Багамы, гости должны представить отрицательный результат теста на коронавирус, сданный не более чем за 10 дней до поездки. Не имеющим такого документа придется пройти двухнедельный карантин.