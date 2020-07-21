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В Дагестане разоблачили преступников, совершивших многомиллионное хищение
Правоохранители разоблачили преступное сообщество из числа адвокатов, сотрудников органов внутренних дел и нотариусов в Дагестане, они похитили не менее 78... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:15
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Дагестане разоблачили преступников, совершивших многомиллионное хищение

17:15 21.07.2020
2230
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители разоблачили преступное сообщество из числа адвокатов, сотрудников органов внутренних дел и нотариусов в Дагестане, они похитили не менее 78 миллионов рублей из бюджета, сообщает Следственный комитет РФ.
"В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств задержаны руководитель преступного сообщества и 6 его участников. Среди них адвокат адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, а также ряд участников из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты, нотариусов нотариальной палаты Дагестана и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статьям УК РФ "организация преступного сообщества и участие в нем", "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с 2011 по 2020 годы в Дагестане действовало преступное сообщество под руководством Абулмуслимова. Отмечается, что его участники подавали в республиканские судебные органы сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право.
"Судами на основании представленных документов выносились решения об удовлетворении исковых требований и взыскании с министерства финансов РФ компенсации морального и имущественного вреда. В результате указанных преступных действий соучастниками похищено из бюджета Российской Федерации не менее 78 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время Абулмуслимову и еще шести активным участникам преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в СК.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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