В Дагестане разоблачили преступников, совершивших многомиллионное хищение

ПЯТИГОРСК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители разоблачили преступное сообщество из числа адвокатов, сотрудников органов внутренних дел и нотариусов в Правоохранители разоблачили преступное сообщество из числа адвокатов, сотрудников органов внутренних дел и нотариусов в Дагестане , они похитили не менее 78 миллионов рублей из бюджета, сообщает Следственный комитет РФ.

"В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств задержаны руководитель преступного сообщества и 6 его участников. Среди них адвокат адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, а также ряд участников из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты, нотариусов нотариальной палаты Дагестана и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статьям УК РФ "организация преступного сообщества и участие в нем", "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2011 по 2020 годы в Дагестане действовало преступное сообщество под руководством Абулмуслимова. Отмечается, что его участники подавали в республиканские судебные органы сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право.

"Судами на основании представленных документов выносились решения об удовлетворении исковых требований и взыскании с министерства финансов РФ компенсации морального и имущественного вреда. В результате указанных преступных действий соучастниками похищено из бюджета Российской Федерации не менее 78 миллионов рублей", - говорится в сообщении.