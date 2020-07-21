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Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Египта
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию в Ливии с египетским коллегой Самехом Шукри. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:15
северная африка
халифа хафтар
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египет
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северная африка, халифа хафтар, самех шукри, совет безопасности оон, египет, сергей лавров, мид египта, ливия, в мире

Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Египта

17:11 21.07.2020 (обновлено: 17:15 21.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21  июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию в Ливии с египетским коллегой Самехом Шукри.
"Министры обсудили обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на кризис в Ливии. С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путем переговоров с участием всех ливийских сторон в русле реализации решений Берлинской конференции, закрепленных резолюцией 2510 СБ ООН. Подчёркнуто значение "Каирской декларации" от 6 июня  для продвижения ключевых принципов Берлинского процесса с целью организации инклюзивного межливийского диалога по выработке договорённостей о постконфликтном обустройстве Ливии на основе баланса интересов трёх исторических регионов страны", - сообщил МИД РФ.
Михаил Богданов
20 июля, 21:03
МИД призвал всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии
В понедельник депутаты египетского парламента единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.
Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь летигимно согласно международному праву, поскольку "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
20 июля, 19:52
В МИД оценили ситуацию в Ливии
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Северная АфрикаХалифа ХафтарСамех ШукриСовет Безопасности ООНЕгипетСергей ЛавровМИД ЕгиптаЛивияВ мире
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