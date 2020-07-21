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В Ереване не исключили возможность встречи глав Армении и Азербайджана
Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 выразил уверенность, что встречи лидеров Армении и Азербайджана в дальнейшем РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:59
ситуация на армяно-азербайджанской границе
зограб мнацаканян
сша
азербайджан
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в мире
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, зограб мнацаканян, сша, азербайджан, армения, в мире

В Ереване не исключили возможность встречи глав Армении и Азербайджана

16:59 21.07.2020
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© РИА Новости / МИД Армении / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
© РИА Новости / МИД Армении
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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 выразил уверенность, что встречи лидеров Армении и Азербайджана в дальнейшем будут организованы, но они должны быть хорошо подготовлены.
"Мы привержены содействию мирному процессу (в Карабахе - ред.) всеми средствами и путями. Встречи лидеров является частью процесса, они проходили и раньше, и я уверен, что в дальнейшем встречи тоже будут. В этом я уверен", - заявил министр в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД.
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Однако, по его словам, эти встречи должны быть тщательно подготовлены, чтобы стороны стремились к созданию прочной основы для прогресса. "Итак, министры иностранных дел непосредственным образом вовлечены и в переговоры, и в подготовку рабочей повестки для лидеров. Мы будем продолжать работать самым серьезным образом для достижения прогресса в переговорах. Таким образом, встреча лидеров будет возможной, когда мы подготовим хорошие основания для этой встречи - для того чтобы добиться прогресса в переговорах", - приводит пресс-служба слова министра.
Мнацаканян заявил также, что формат минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию работал очень эффективно. "Это очень прочная основа, очень прочная платформа, на которой все три страны — Россия, Франция и Соединенные Штаты — работали очень активно, и это было единое хорошее действие со стороны трех стран. Они продолжают вносить очень важный вклад в мирный процесс. Я считаю, что это очень позитивная роль, и мы не видим никаких причин, по которым она должна измениться", - процитировал МИД Армении своего главу.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеЗограб МнацаканянСШААзербайджанАрменияВ мире
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