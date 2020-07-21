В Ереване не исключили возможность встречи глав Армении и Азербайджана

"Мы привержены содействию мирному процессу (в Карабахе - ред.) всеми средствами и путями. Встречи лидеров является частью процесса, они проходили и раньше, и я уверен, что в дальнейшем встречи тоже будут. В этом я уверен", - заявил министр в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД.

Однако, по его словам, эти встречи должны быть тщательно подготовлены, чтобы стороны стремились к созданию прочной основы для прогресса. "Итак, министры иностранных дел непосредственным образом вовлечены и в переговоры, и в подготовку рабочей повестки для лидеров. Мы будем продолжать работать самым серьезным образом для достижения прогресса в переговорах. Таким образом, встреча лидеров будет возможной, когда мы подготовим хорошие основания для этой встречи - для того чтобы добиться прогресса в переговорах", - приводит пресс-служба слова министра.