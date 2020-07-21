Учеников младших классов на Камчатке обеспечат бесплатным питанием

Он уточнил, что ранее на Камчатке бесплатным питанием в образовательных учреждениях были обеспечены только школьники из малоимущих и многодетных семей, а также представители коренных малочисленных народов Севера. Во вторник на сессии Заксобрания депутаты приняли законы, которые позволят обеспечить новую меру поддержки всех учеников начальных классов.

"Законы приняты в рамках реализации задачи, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию. Мы идем на опережение. Конечно, это потребует дополнительных средств из бюджета нашего края, на 2020 год пока предусмотрены порядка 40 миллионов рублей. Есть вероятность, что в ближайшее время будет принято решение о том, что большую часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Сегодня мы приняли законы о методике расчета краевой субсидии муниципалитетам на эти цели, а также передали районам полномочия по обеспечению детей в начальной школе горячим питанием", - прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Раенко.