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Камчатский край
Камчатский край
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Учеников младших классов на Камчатке обеспечат бесплатным питанием
Камчатский край в числе немногих субъектов РФ с 1 сентября обеспечит бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов, а не только детей из семей,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:52
камчатский край
камчатский край
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камчатский край, общество

Учеников младших классов на Камчатке обеспечат бесплатным питанием

16:52 21.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Камчатский край в числе немногих субъектов РФ с 1 сентября обеспечит бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов, а не только детей из семей, имеющих право на льготы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания региона.
Он уточнил, что ранее на Камчатке бесплатным питанием в образовательных учреждениях были обеспечены только школьники из малоимущих и многодетных семей, а также представители коренных малочисленных народов Севера. Во вторник на сессии Заксобрания депутаты приняли законы, которые позволят обеспечить новую меру поддержки всех учеников начальных классов.
"Законы приняты в рамках реализации задачи, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию. Мы идем на опережение. Конечно, это потребует дополнительных средств из бюджета нашего края, на 2020 год пока предусмотрены порядка 40 миллионов рублей. Есть вероятность, что в ближайшее время будет принято решение о том, что большую часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Сегодня мы приняли законы о методике расчета краевой субсидии муниципалитетам на эти цели, а также передали районам полномочия по обеспечению детей в начальной школе горячим питанием", - прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Раенко.
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Камчатский крайКамчатский крайОбщество
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