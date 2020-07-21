https://ria.ru/20200721/1574662169.html
В пресс-службе судов опровергли заявление Мадонны о штрафе
Певица Мадонна не была оштрафована в Петербурге на миллион долларов или 333 миллиона рублей за пропаганду гомосексуализма, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:47
2020-07-21T16:51
культура
санкт-петербург
мадонна
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, мадонна, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости.
Певица Мадонна
не была оштрафована в Петербурге на миллион долларов или 333 миллиона рублей за пропаганду гомосексуализма, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистам к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллиона рублей", - сообщил РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
Накануне Мадонна рассказала в Твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге
восемь лет назад. "Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", - похвасталась она.
Ранее сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения девять исков общественных активистов к певице Мадонне на 333 миллиона рублей, поданных из-за ее выступления в поддержку гомосексуалистов. Кроме того, суд постановил взыскать с истцов судебные издержки ответчиков - организаторов концерта певицы.
В середине августа 2012 года общественники направили в суд иски о возмещении морального вреда к певице и организаторам ее концерта в северной столице, считая себя оскорбленными ее выступлением на концерте в поддержку секс-меньшинств. Каждый иск был на сумму 37 миллионов рублей.
Ответчиками по делу, помимо певицы, заявлены ФГУП "Петербургский спортивно-концертный комплекс" и ЗАО "Планета плюс" - администрация площадки, на которой проходило летнее выступление Мадонны, и непосредственные организаторы концерта.