В пресс-службе судов опровергли заявление Мадонны о штрафе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Певица Певица Мадонна не была оштрафована в Петербурге на миллион долларов или 333 миллиона рублей за пропаганду гомосексуализма, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистам к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллиона рублей", - сообщил РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

Накануне Мадонна рассказала в Твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад. "Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", - похвасталась она.

Ранее сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения девять исков общественных активистов к певице Мадонне на 333 миллиона рублей, поданных из-за ее выступления в поддержку гомосексуалистов. Кроме того, суд постановил взыскать с истцов судебные издержки ответчиков - организаторов концерта певицы.

В середине августа 2012 года общественники направили в суд иски о возмещении морального вреда к певице и организаторам ее концерта в северной столице, считая себя оскорбленными ее выступлением на концерте в поддержку секс-меньшинств. Каждый иск был на сумму 37 миллионов рублей.