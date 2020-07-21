Более 900 заявок на волонтерство поступило на форум "Евразия Global"

ОРЕНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. В волонтёрский корпус форума "Евразия Global", который пройдет в . В волонтёрский корпус форума "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, поступило более 900 заявок, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Наряду с гражданами России заявки поступили из Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Канады и других стран.

Организаторы рассказали, что по итогам онлайн-собеседования и очной рекрутинговой кампании в состав волонтерской команды форума войдут 200 человек, из них только 50 - оренбуржцы.

Накануне форума, с 26 августа по 1 сентября, на базе регионального молодежного центра "Авангард" в Оренбурге для волонтеров будет организовано специальное обучение.