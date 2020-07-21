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Оренбургская область
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Более 900 заявок на волонтерство поступило на форум "Евразия Global"
В волонтёрский корпус форума "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, поступило более 900 заявок, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:02
оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общество

Более 900 заявок на волонтерство поступило на форум "Евразия Global"

17:02 21.07.2020
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© Фото : Евразия GlobalПервый этап отбора в Волонтерский корпус
Первый этап отбора в Волонтерский корпус
© Фото : Евразия Global
ОРЕНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. В волонтёрский корпус форума "Евразия Global", который пройдет в Оренбурге с 2 по 8 сентября, поступило более 900 заявок, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Наряду с гражданами России заявки поступили из Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Канады и других стран.
Организаторы рассказали, что по итогам онлайн-собеседования и очной рекрутинговой кампании в состав волонтерской команды форума войдут 200 человек, из них только 50 - оренбуржцы.
Накануне форума, с 26 августа по 1 сентября, на базе регионального молодежного центра "Авангард" в Оренбурге для волонтеров будет организовано специальное обучение.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Оренбургской области.
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