Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

"Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть", — пошутил он.

Он рассказал, что спит спокойно и совесть его не мучит, а беспокоит лишь "предательство".

Как отметил экс-губернатор, недавно его перевели с первого этажа на четвертый и теперь у него появился доступ к телевизору. Фургал добавил, что не собирается смотреть новости, связанные с расследованием.

Он рассказал, что за время нахождения в "Лефортово" на его счет перевели около 27 тысяч рублей, в СИЗО ему также приходят посылки. В изоляторе ему не хватает кипятильника и расчески.

"Только одна сумма была от знакомого, а все остальное от неизвестных мне людей. <…> Я очень благодарен за поддержку", — цитирует его "МК".

Он отметил, что от его коллег по ЛДПР не приходило ни посылок, ни писем.

"Пришла за все время одна телеграмма, от Жириновского , и одно письмо от незнакомого мне человека, который, как я понял, учится на режиссера. <…> Я сам писать не могу: нет конвертов и не знаю точного адреса родных. <...> У жены сейчас проблем хватает", — пояснил он.

Фургал заявил, что собирается взять в библиотеке несколько книг, в том числе впечатления бывших заключенных. При этом он выразил надежду, что "надолго не задержится" в СИЗО.

Накануне Владимир Путин уволил Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края "в связи с утратой доверия". Врио главы региона назначили Михаила Дегтярева