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Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:35
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
москва
хабаровский край
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Это анекдот? Бандиты 90-х никогда умом (да, и юмором) не блистали. Одни паяльники в голове...
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Убивал, наверное, тоже ухмыляясь?
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, москва, хабаровский край, происшествия

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

16:39 21.07.2020 (обновлено: 18:35 21.07.2020)
186707
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
"Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть", — пошутил он.
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Он рассказал, что спит спокойно и совесть его не мучит, а беспокоит лишь "предательство".
Как отметил экс-губернатор, недавно его перевели с первого этажа на четвертый и теперь у него появился доступ к телевизору. Фургал добавил, что не собирается смотреть новости, связанные с расследованием.
Он рассказал, что за время нахождения в "Лефортово" на его счет перевели около 27 тысяч рублей, в СИЗО ему также приходят посылки. В изоляторе ему не хватает кипятильника и расчески.
"Только одна сумма была от знакомого, а все остальное от неизвестных мне людей. <…> Я очень благодарен за поддержку", — цитирует его "МК".
Он отметил, что от его коллег по ЛДПР не приходило ни посылок, ни писем.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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"Пришла за все время одна телеграмма, от Жириновского, и одно письмо от незнакомого мне человека, который, как я понял, учится на режиссера. <…> Я сам писать не могу: нет конвертов и не знаю точного адреса родных. <...> У жены сейчас проблем хватает", — пояснил он.
Фургал заявил, что собирается взять в библиотеке несколько книг, в том числе впечатления бывших заключенных. При этом он выразил надежду, что "надолго не задержится" в СИЗО.
Накануне Владимир Путин уволил Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края "в связи с утратой доверия". Врио главы региона назначили Михаила Дегтярева.
Девятого июля Фургала задержали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах и организации убийств. Сразу после этого его отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца, Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, экс-главе региона грозит пожизненное заключение. Фургал не признает вину.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийМоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Это анекдот? Бандиты 90-х никогда умом (да, и юмором) не блистали. Одни паяльники в голове...
21 июля, 17:20
Борисыч Упадышев
8651116153
Убивал, наверное, тоже ухмыляясь?
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