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Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение
Премьер Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение, отвечающее интересам двух стран. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:24
доминик рааб
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353
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доминик рааб, майк помпео, борис джонсон, великобритания, сша, в мире

Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение

16:24 21.07.2020
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© Flickr / AAS MOSCOWФлаги
Флаги
© Flickr / AAS MOSCOW
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение, отвечающее интересам двух стран.
Помпео находится во вторник в британской столице.
"Премьер-министр принял сегодня госсекретаря на Даунинг-Стрит. Он приветствовал тесное партнёрство Британии и США. Вместе с главой МИД Домиником Раабом премьер-министр и госсекретарь обсудили важность технологического сотрудничества стран, входящих в разведальянс "Пять глаз" (США, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия)... Премьер и госсекретарь также подтвердили намерение согласовать прочное торговое соглашение, которое бы принесло пользу экономикам обеих стран", - сообщил журналистам по итогам встречи официальный представитель канцелярии правительства.
По его словам, Помпео и Джонсон обсудили также ряд вопросов международной повестки: ситуацию в Гонконге, Иране и процесс ближневосточного урегулирования.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
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После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.
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Доминик РаабМайк ПомпеоБорис ДжонсонВеликобританияСШАВ мире
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