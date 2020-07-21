Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение

ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение, отвечающее интересам двух стран.
Помпео находится во вторник в британской столице.
"Премьер-министр принял сегодня госсекретаря на Даунинг-Стрит. Он приветствовал тесное партнёрство Британии и США. Вместе с главой МИД Домиником Раабом премьер-министр и госсекретарь обсудили важность технологического сотрудничества стран, входящих в разведальянс "Пять глаз" (США, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия)... Премьер и госсекретарь также подтвердили намерение согласовать прочное торговое соглашение, которое бы принесло пользу экономикам обеих стран", - сообщил журналистам по итогам встречи официальный представитель канцелярии правительства.
После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.