Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение

После выхода Британии из ЕС Лондону потребуется заключить торговые соглашения с иностранными государствами. Условия торгового соглашения с США вызывают больше всего споров в британском обществе: оппозиция заявляет об опасностях приватизации национальной системы здравоохранения, допуска на британский рынок американских компаний и открытия рынка для американского продовольствия, которое не поступало в Британию ранее из-за несоответствия нормам ЕС.